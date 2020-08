UPDATE. Perchezitii la Clanul Duduianu. Anchetatorii au descins in casa lui Florin Mototolea, interlopul ucis in urma unui conflict in Giulesti. Procurorii vor face noi audieri in acest caz

Conform acelorasi surse, perchezitii s-ar fi facut si la alti membri ai familiei fostului lider interlop dar si la membri din clanul Rinu.Printre cei ridicati de politie si dusi la audieri ar fi si doi dintre fratii lui Florin Mototolea, potrivit Digi 24.Principalul suspect in cazul uciderii interlopului Florin Mototolea este audiat de procurori in acest caz. El a fost adus din arest.Cel putin patru persoane vor fi aduse la audieri la sediul Politiei Capitalei, transmite Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti."In continuarea comunicarii publice privind evenimentele produse in data de 04 august 2020, Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele:In cauza avand ca obiect infractiunea de omor comisa asupra unui barbat in varsta de 39 de ani, au fost puse in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara emise de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti.Dupa efectuarea perchezitiilor domiciliare mentionate, urmeaza a fi efectuate audieri la sediul Politiei Capitalei de catre procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului Omoruri, cu privire la faptele care fac obiectul cauzei", se arata in comunicatul Parchetului Capitalei.Perchezitiile vin la o zi dupa ce fiul si fratele interlopului Florin Mototolea, cunoscut drept Emi Pian, au declarat public faptul ca ei considera ca Gheroghe Richard nu este singurul implicat in uciderea sefului clanului Duduianu si cere Politiei sa faca dreptate. Florin Mototolea zis Emi Pian a fost ucis in dimineata zilei de 4 august, de un rival, dupa o partida de barbut desfasurata pe o strada din cartierul Giulesti.Principalul suspect a ajuns si el la spital cu rani grave, iar dupa ce a primit ingrijiri medicale a fost retinut de politie.Intre timp, anchetatorii incearca sa afle cum s-au derulat faptele. Mai multe persoane au fost audiate in acest dosar.Clanul Duduianu este considerat printre cele mai violente din Bucuresti. Membrii gruparii de crima organizata nu ezita sa-si expuna in mod public opulenta, pe retelele de socializare: vile luxoase, masini scumpe sau petreceri fastuoase.- Stire in curs de actualizare-Citeste si: