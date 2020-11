Surse: Perchezitii la domiciliul manelistului Dani Mocanu, in cazul videoclipului cu leul ranit

"A fost tratat ca un bebelus"

Potrivit unor surse judiciare, se fac cercetari privind infractiunile de cruzime si rele tratamente aplicate animalelor si sunt vizate domiciliile lui Dani Mocanu, ale realizatorului videoclipului, cat si un studio de filmari din judetul Ilfov, relateaza Agerpres.IPJ Arges a informat duminica seara, 22 noiembrie, ca politistii s-au sesizat din oficiu si efectueaza cercetari privind rele tratamente si cruzimi impotriva animalelor, dupa ce in spatiul public a aparut un videoclip cu un animal exotic."In cauza a fost intocmit dosar penal, conform Legii 205 din 2004, privind protectia animalelor, in care se desfasoara cercetari sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti. Verificarile efectuate de politisti pana in prezent au ca scop stabilirea tuturor imprejurarilor in care faptele s-au petrecut, respectiv identificarea si audierea tuturor persoanelor implicate, precum si verificarea asigurarii conditiilor de asistenta medicala, ingrijire si adapost pentru animalul din filmare", au precizat reprezentantii IPJ Arges.Mai multe persoane au scris pe Facebook ca au sesizat Politia in acest caz. De cealalata parte, Dani Mocanu spune ca leul a fost tratat "ca un bebelus", iar ranile fac parte din regie si reprezinta, de fapt, un "machiaj profesional".