Perchezitii la directia de urbanism din Primaria Bucuresti: Contracte pentru Universitatea Politehnica, scoli din Sectorul 6 si camine din Regie, ridicate de politie

Surse judiciare spun ca este vizata o firma de constructii care a avut contracte de reparatii pentru Universitatea Politehnica, scoli si gradinite din Sectorul 6 si camine din Complexul studentesc Regie."Astazi, 16.12.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in continuarea cercetarilor intr-un dosar privind fapte de evaziune fiscala savarsite in forma sustragerii de la plata taxelor si impozitelor prin evidentierea contabila si declararea de cheltuieli fictive, in domeniul constructiilor, pun in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara la adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, precum si mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspecte in cauza", anunta Politia Capitalei.Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este in cuantum de 2.700. 000 lei.Audierile se vor desfasura la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1.