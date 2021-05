Perchezitii la un ocol silvic din Neamt, intr-un dosar de coruptie. Opt persoane vor fi duse la audieri

"Astazi, 13 mai 2021, politisti anticoruptie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt, cu sprijinul altor sapte servicii judetene anticoruptie, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, pun in executare 9 mandate de perchezitie, dintre care unul la sediul unei institutii publice, precum si 8 mandate de aducere, doua fiind emise pe numele a doi suspecti (functionari publici) si alte sase persoane fara calitate speciala", a transmis DGA intr-un comunicat de presa.Opt persoane sunt suspectate pentru savarsirea unor infractiuni prevazute de Codul Silvic , infractiuni de coruptie si de fals.Cercetarile vor continua la sediul unitatii de parchet pentru stabilirea intregii activitati infractionale a tuturor persoanelor implicate.Suportul de specialitate in cauza este asigurat de Directia de Operatiuni Speciale - Brigada de Operatiuni Speciale Suceava.La efectuarea perchezitiilor se beneficiaza de sprijin din partea Inspectoratului Judetean de Jandarmi Neamt.