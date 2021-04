Cinci persoane retinute, in urma unei anchete de amploare a politiei, pentru ca produceau ilegal tigari. Valoarea marfii confiscate se ridica la peste 200.000 de euro VIDEO

"In data de 11.04.2021, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, Politia Capitalei - Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 2 si Serviciul Investigatii Criminale Central au pus in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Ilfov si Calarasi, la adrese si spatii tip depozit/containere folosite de mai multe persoane cercetate sub aspectul savarsirii infractiunii de producere de produse accizabile care intra sub incidenta regimului de antrepozitare, prevazut in prezentul titlu in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea competenta (prelucrare de tutun)", a transmis Politia Capitalei.In urma perchezitiilor efectuate au fost identificate si ridicate 4.161 kg de tutun cu valoare de aproximativ 166.000 euro, 65.000 euro, 20.000 lei, doua masini de tocat tutun, peste 46.000 tigarete, precum si alte obiecte destinate confectionarii tigaretelor.De asemenea, dupa efectuarea activitatilor procedurale, 5 persoane au fost retinute urmand ca in cursul zilei de astazi, acestea sa fie propuse in vederea luarii masurii arestarii preventive.Cercetarile sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.