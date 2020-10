Perchezitii la seful Oficiului pentru Spalarea Banilor intr-un dosar de inselaciune. Suspiciuni de falsificare a diplomei de bacalaureat

Comunicatul Politiei

Este vorba de un dosar de inselaciune , anchetatorii au suspiciuni ca oficialul si-ar fi falsificat diploma de bacalaureat, depusa la dosarul de angajare. Diploma de studiu ar fi fost ulterior desfiintata de instanta Laurentiu Baranga a fost numit in aceasta functie la inceputul lunii septembrie, printr-o hotarare semnata de Ludovic Orban . CV-ul public al lui Baranga incepe la varsta de 32 de ani, cand a absolvit bacalaureatul la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucuresti, insa apoi a acumulat numeroase titluri si diplome, inclusiv doctor al Universitatii Valahia din Targoviste si cursant la Colegiul National de Aparare, ARACIS, Colegiul National de Afaceri Interne.Laurentiu Baranga a candidat in 2012 din partea Fortei Civice la Senat in Valcea."La data de 10 octombrie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, efectueaza o perchezitie domiciliara, in municipiul Ramnicu Valcea.Activitatea se desfasoara la domiciliul declarat al unui functionar public, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.Operatiunea beneficiaza de sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane.Facem precizarea ca, in baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetata a ocupat o functie importanta in cadrul unei institutii publice, activeaza in cadrul unor institutii de invatamant superior, iar in prezent detine o functie publica de rang inalt.Prejudiciul reclamat pana in prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de la unii angajatori, urmand a fi completat in functie de intregul material probator ce se va administra in cauza.Persoana cercetata va fi condusa la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane, pentru desfasurarea activitatilor specifice de urmarire penala."