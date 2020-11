Perchezitii la un membru al Clanului Camataru din Bucuresti. Mai multe persoane vor fi aduse la audieri in legatura cu un scandal din septembrie

Activitatile mentionate fac parte dintr-un dosar penal in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de santaj, influentarea declaratiilor, tulburarea ordinii si linistii publice, amenintare. Cercetarile se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2.La 01.09.2020 autorul insotit de alte persoane s-a deplasat la o adresa in Bucuresti, sector 2 unde a provocat scandal public, a amenintat cu cutitul o persoana si a agresat o alta persoana care a incercat sa se interpuna. Ulterior a amenintat persoana agresata cu alte acte de violenta , in sensul ca il va taia cu cutitul si familia va avea de suferit daca va depune plangere si va da declaratii la politie In luna octombrie a amenintat o alta persoana cu acte de violenta solicitandu-i 100 euro.- stire in curs de actualizare-