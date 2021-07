13 soferi din Bucuresti au ramas fara permis, sambata noaptea, in timpul unei actiuni a Politiei Rutiere

"In noaptea de 10/11 iulie, politistii Brigazii Rutiere au actionat pe principalele artere din municipiul Bucuresti pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta rutiera, reducerea riscului rutier in randul participantilor la trafic si combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. In cadrul actiunii au fost aplicate 26 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 22.000 de lei, si au fost retinute 13 permise de conducere", se precizeaza intr-un comunicat al Brigazii Rutiere, transmis, duminica, AGERPRES.De asemenea, arata oamenii legii, au fost retrase opt certificate de inmatriculare pentru deficientele tehnice constatate si au fost constatate patru infractiuni , respectiv doua pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive, una pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice si una pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul avand dreptul de a conduce suspendat.