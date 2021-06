Escrocherie cu lucrari la morminte. Cum au obtinut trei persoane 9.000 de lei de la o familie din Bucuresti

Cei trei, cu varste cuprinse intre 27 si 40 de ani, sub pretextul ca sunt angajati la administratia cimitirelor , abordau persoane care detineau locuri de veci si le anuntau ca structura de rezistenta ar fi fost afectata si ca necesita reparatii urgente , obtinand astfel diferite sume de bani, anunta Politia Capitalei.In cursul lunii martie a anului 2020, femeia de 27 de ani, recomandandu-se drept secretara in cadrul adminstratiei unui cimitir, ar fi contactat telefonic o persoana si, sub pretextul ca locul de veci pe care sotul il are la cimitir a fost inundat, ar fi pretins mai multe sume de bani, pentru reparatii. Pentru ridicarea sumelor femeia s-a deplasat la adresa persoanei vatamate, insotita de unul dintre barbati, prejudiciul creat fiind de aproximativ 9.000 de lei.La sfarsitul lunii aprilie 2020, unul dintre banuiti ar fi contactat telefonic un barbat si, sub pretextul ca este reprezentant al unui cimitir care se ocupa cu consolidarea mormintelor, ar fi pretins suma de 600 de lei pentru consolidarea mormantului.Pe 15 iulie 2020, unul dintre barbati, sub pretextul ca este de la o casa de ajutor reciproc, i-ar fi comunicat persoanei vatamate ca fosta sa sotie care a decedat ar fi avut o suma stransa, iar pentru a intra in posesia acestor bani i-a solicitat suma de 4.000 lei, reprezentand anumite taxe. In aceeasi zi, femeia de 27 de ani, insotita de unul dintre barbati, s-ar fi deplasat la domiciliul persoanei vatamate, unde ar fi primit suma de 2.000 de lei.In urma audierilor si a probatoriului administrat persoanele in cauza au fost retinute , ulterior fata de acestea fiind dispusa masura arestului preventiv.Cercetarile sunt continuate de catre politisti din cadrul Sectorului 5 - Serviciul Investigatii Criminale sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, complicitate la inselaciune si tentativa la inselaciune.