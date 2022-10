Peste 1.000 de sanctiuni pentru munca la negru, in opt luni

Politia Romana anunta ca timp de opt luni a depistat peste 1.100 de infractiuni de munca la negru, dupa ce a efectuat, impreuna cu jandarmi, inspectorii de munca si cei de la Garda Financiara, peste 7.300 de controale.

Datorita succesului obtinut, planul comun de combatere a muncii la negru a fost prelungit, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

"Astfel, in opt luni de la demararea actiunilor, respectiv 2 mai - 22 decembrie 2011, au fost efectuate 7.323 actiuni de control, in vederea identificarii si cercetarii faptelor ce sunt incriminate ca infractiuni in materia angajarii si utilizarii fortei de munca. Au fost inregistrate 2.014 dosare penale pentru munca la negru, au fost solutionate 1.157 de dosare penale, in 989 fiind dispusa inceperea urmaririi penale, iar in 168 fiind propuse alte solutii.

In dosarele penale in care s-a dispus inceperea urmaririi penale s-au constatat 1.152 de infractiuni, dintre care 141 prevazute in Legea care sanctioneaza primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca) si 1.011 alte infractiuni specifice legislatiei care reglementeaza utilizarea fortei de munca.

Din totalul dosarelor in care s-a inceput urmarirea penala, 171 au fost inaintate Parchetului cu propunere de punere in miscare a actiunii penale si trimitere in judecata", se mai arata in comunicat.

Printre principalele nereguli depistate se numara urmatoarele: activitatea salariatului nu este declarata sau se declara doar o parte din numarul real de salariati care presteaza munca.

In alte cazuri angajatorul nu a declarat catre autoritatile publice nici un salariat si altele.

I.U.

