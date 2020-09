Peste 11.800 de tone de azotat de amoniu depozitat necorespunzator, confiscate de politisti

Deseuri periculoase, descoperite de politie

Ce este fosfura de aluminiu

Potrivit Inspectoratului General al Politiei, in cadrul actiunii, politistii de la arme , explozivi si substante periculoase au constatat 121 de infractiuni , cea mai mare parte fiind prevazute de O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului (80 de infractiuni). De asemenea, au fost constatate 19 infractiuni prevazute de art. 359 Cod penal privind traficul de produse sau substante toxice si 22 de infractiuni la alte acte normative.In cadrul actiunii, au fost descoperite 11.894.266 de kg. de ingrasaminte ce contin azotat de amoniu depozitate in conditii necorespunzatoare, care ar putea pune in pericol mediul si sanatatea populatiei, fata de care au fost dispuse masuri legale pentru depozitarea acestora in spatii adecvate.De asemenea, fata de peste 107 kg. de produse de protectie a plantelor ce contin substanta "fosfura de aluminiu" si 579 de litri de alte categorii de produse de protectie a plantelor, au fost luate masuri legale pentru a fi prevenita aparitia unor evenimente negative.Tot in cadrul acestei actiunii, au mai fost eliminate din circuitul ilegal 8.457 de litri si 6.684 de kg. de deseuri periculoase.De asemenea, pentru alte nereguli constatate, au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 82.600 de lei.Fosfura de aluminiu reprezinta un compus anorganic, extrem de toxic, folosit ca fumigant pentru tratarea recoltelor de cereale, prezentandu-se in general sub forma de tablete. In Romania, aceste pesticide sunt omologate pentru a fi plasate pe piata si utilizate de catre Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Durabile.Legislatia nationala prevede ca acest tip de substante sa fie tranzactionate, detinute, transportate si utilizate exclusiv de persoane juridice autorizate in acest sens, ce detin competentele profesionale si mijloacele de protectie necesare.Azotatul de amoniu este o substanta chimica obtinuta din amoniac si acid azotic, solida, cristalina, foarte solubila in apa.Este utilizat majoritar in agricultura, sub forma de ingrasamant granulat, folosit pentru fertilizarea in camp deschis a culturilor agricole.este clasificat de Regulamentul CE nr. 1272, privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, ca substanta din Categoria 3, solid, oxidant, identificat cu fraza de pericol H272- poate agrava un incendiu , oxidant si fraza de pericol H 319 - provoaca o iritare grava a ochilor (produsul nefiind periculos, daca este manipulat corect).Acesta se descompune la incalzire, la temperaturi de aproximativ 150-170 grade Celsius, in apa si oxid de azot, iar la temperaturi de peste 200 grade Celsius, in special daca este contaminat cu substante organice, reactia de descompunere devine exploziva.Conform fisei de siguranta, oxizii de azot, degajati la descompunerea azotatului de amoniu, sunt extrem de toxici.Conform prevederilor Legii nr. 49/2018, privind regimul precursorilor de explozivi, din cauza proprietatilor explozive (in anumite conditii), azotatul de amoniu este clasificat ca si precursor de exploziv pentru care exista obligatia raportarii furturilor, pierderilor sau disparitiilor semnificative.Azotatul de amoniu a provocat explozia de la Beirut soldata cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti De asemena, un camion cu azotat de amoniu a explodat, pe 24 mai 2004, pe drumul European 85, la Mihailesti, in judetul Buzau, deflagratia soldandu-se cu 18 morti si 13 raniti.Citeste si: