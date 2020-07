Peste 120 de politisti fac perchezitii in Capitala, intr-un dosar ce vizeaza inselaciuni cu analize medicale si dispozitive medicale neavizate

Pacientilor li se spunea ca sunt bolnavi si trebuie sa cumpere dispozitive medicale

Angajatii, fara studii medicale

Se pun in aplicare 16 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si punctele de lucru ale unor persoane juridice si la domiciliile mai multor suspecti, cu privire la savarsirea infractiunii de inselaciune , urmand ca 15 persoane sa fie aduse la audieri, in acest caz, transmite Politia Capitalei.Potrivit anchetatorilor, "din datele existente in cauza, a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada 2017-2020, mai multe persoane vatamate ar fi fost inselate de catre reprezentantii unor societati comerciale, care, dupa atragerea persoanelor vatamate prin promisiunea efectuarii unor analize medicale gratuite, le-ar fi indus in eroare prin prezentarea unor rezultate care atestau o stare precara de sanatate.Ulterior, ar fi profitat de starea de tulburare creata si ar fi determinat persoanele vatamate sa achizitioneze, in vederea ameliorarii ipoteticelor afectiuni, aparate comercializate la preturi nejustificat de mari raportat la pretul de achizitie al acestora".Este vorba despre firme care faceau biorezonanta. Pacientul era conectat la un computer, iar angajatul ii spunea ca are probleme cu diferite organe interne si il determina sa achizitioneze diverse dispozitive medicale neomologate, spun surse judicirae pentru Ziare.comPolitia a mai transmis ca aparatele respective nu se afla pe lista dispozitivelor medicale a ANMDMR, iar societatile comercialeIn cazul in care persoanele vatamate doreau rezilierea contractului, acestea ar fi intampinat mari greutati in recuperarea sumelor de bani achitate cu titlul de avans.