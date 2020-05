Peste 20.000 de oameni au trecut duminica granitele din vestul tarii

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, pana la ora 18:00, prin punctele de trecere a frontierei de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de frontiera 29.072 de persoane, din care peste 20.000 numai in vestul tarii, cetateni romani si straini. Din total, 16.987 au fost pe sensul de intrare in tara si 12.085 pe sensul de iesire, precum si 13.552 mijloace de transport "La granita cu Ungaria, in intervalul precizat, fluxul de pasageri a fost de 20.999 de persoane, dintre care 12.886 pe sensul de intrare si 8.113 pe cel de iesire din Romania, cu 9.184 de mijloace de transport. Astazi (pana la ora 18.00), la granita cu Ungaria, in urma verificarilor suplimentare efectuate in linia a doua, au fost trimise spre izolare/carantina la locuinta de catre specialistii Directiei de Sanatate Publica 7.074 de persoane", se arata in comunicat.De asemenea, duminica, incepand cu ora 18:00, in Punctul de trecere a frontierei Nadlac 1 nu se mai aflau persoane in asteptare din categoria celor care s-au prezentat in punctul de trecere a frontierei pe jos.In punctele de frontiera au fost dispuse masuri pentru descongestionarea traficului si pentru respectarea distantarii sociale prin reorganizarea arterelor de control in punctele de trecere a frontierei prin crearea unor culoare care sa permita separarea fluxurilor de pasageri si orientarea autoturismelor spre toate punctele de intrare in tara (decizie luata prin intelegere cu autoritatile din Ungaria). Astfel, incepand cu ora 18:30 autoritatile ungare au redirectionat o parte din traficul transfrontalier de la P.T.F. Nadlac catre P.T.F. Varsand, in prezent la acest punct de trecere fiind utilizate pe sensul de intrare doua artere pentru autoturisme si o artera pentru automarfare.De asemenea, au mai fost suplimentate punctele de control (in care se efectueaza verificarile) inclusiv cu puncte mobile in care politistii de frontiera folosesc tablete electronice pentru efectuarea formalitatilor, dar si numarul de cadre medicale.Au mai fost luate si alte masuri, precum suplimentarea numarului de cadre medicale in P.T.F.-uri; suplimentarea dispozitivului de frontiera cu echipaje de jandarmerie care actioneaza in profunzime si care au misiunea de a impune masuri de distantare intre persoanele care asteapta efectuarea formalitatilor de control; mobilizarea in zona de frontiera a efectivelor de politie si SMURD , pentru mentinerea ordinii publice si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta.Totodata, s-a decis ca persoanele care asteapta pentru intrarea in tara vor primi masti de protectie si apa.Mii de romani s-au aflat sambata si duminica la granita de vest, atat pe sensul de intrare, cat si pe sensul de iesire din tara. Multi dintre ei au trecut granita pe jos, iar cozile de masini s-au intins pe mai multi kilometri. Trecerea frontierei s-a facut anevoios din cauza triajului epidemiologic obligatoriu.