Peste 20 de perchezitii in orasul Murgeni, declarat zona speciala de siguranta publica, dupa ce au avut loc mai multe conflicte intre grupari interlope rivale

Potrivit sursei citate, in cauza in care au fost dispuse perchezitiile domiciliare se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, uz de arma fara drept si distrugere.Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita, a declarat, pentru AGERPRES, ca la fata locului sunt prezenti peste 120 de politisti, circa 70 de luptatori de la Actiuni Speciale si peste 80 de jandarmi , mai multe persoane urmand sa fie duse la audieri. La inceputul saptamanii, orasul Murgeni a fost declarat zona speciala de siguranta publica, dupa ce au avut loc mai multe conflicte intre grupari rivale.Ancheta este in curs de desfasurare, fiind efectuate cercetari in vederea stabilirii si probarii intregii activitati infractionale a tuturor persoanelor implicate.Actiunea se desfasoara cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui, Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau si Serviciilor pentru Actiuni Speciale Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea si Galati.