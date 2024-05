Peste 4.600 de pietoni, sanctionati in doar 3 zile pentru cum au traversat strada

Peste 4.600 de pietoni au fost sanctionati pentru ca au traversat strada prin loc necorespunzator, iar in cazul a 844 de conducatori auto a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioada de 30 de zile, in timpul unei actiuni derulate la nivel national pe parcursul a trei zile de politistii de la Rutiera.

Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 9 - 11 august, sub directa coordonare a Directiei Rutiere - IGPR, peste 2.400 de politisti rutieri au actionat in trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, in special a celor generate de neacordarea prioritatii pietonilor angajati in traversare prin locuri marcate si semnalizate corespunzator sau a celor generate de traversarea neregulamentara.

In timpul actiunii, politistii au aplicat 9.096 de sanctiuni contraventionale pentru diferite nereguli la regimul rutier, dintre care 4.616 pietonilor care au traversat neregulamentar si 844 conducatorilor auto care nu au acordat prioritate de trecere pietonilor.

Totodata, alaturi de sanctiunea contraventionala principala a fost aplicata si cea complementara de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, pentru o perioada de 30 de zile, pentru cei 844 conducatori auto depistati ca au incalcat normele rutiere referitoare la neacordarea prioritatii de trecere pietonilor.

