Peste 5.400 de evenimente au fost sesizate la 112 in prima zi a anului 2021. S-au dat peste 2.000 de amenzi pentru nepurtarea mastii

In ultimele 24 de ore, au fost gestionate peste 1.300 de interventii la situatii de urgenta.O actiune a pompierilor care a necesitat aplicarea planului rosu de interventie a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 3.00, la Spitalul Municipal - Sectia Psihiatrie din Roman, judetul Neamt. Incendiul a fost lichidat in aproximativ o ora. Nu au fost inregistrate victime , cadrele medicale si pacientii fiind evacuati la timp. Patru persoane s-au intoxiat usor cu fum. Se pare ca focul a pornit de la o tigara aprinsa, potrivit oficialului MAI.Angajatii MAI au continuat, in prima zi a anului, actiunile pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2, echipajele MAI efectuand trei misiuni de insotire si asigurare a transportului vaccinurilor impotriva Covid - 19.Potrivit sursei citate, la nivel national au fost desfasurate peste 1.100 de actiuni punctuale de control cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara. Au fost verificati aproximativ 2.500 de operatori economici, 106 operatori de transport persoane si aproape 6.000 de obiective de interes, dintre care aproximativ 2.000 de restaurante, terase si fast-food-uri. De asemenea, au fost verificate si peste 64.000 de persoane."Au fost aplicate peste 2.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 684.000 de lei. Peste 2.000 de sanctiuni s-au aplicat pentru nepurtarea mastii de protectie, 586 pentru incalcarea restrictiilor de circulatie , 36 pentru nerespectarea distantarii fizice si 19 pentru incalcarea masurilor privind carantina sau izolarea.Alte 40 de sanctiuni s-au aplicat pentru organizarea sau participarea la evenimente publice sau private, ori pentru nerespectarea masurilor dispuse cu privire la organizarea transportului de persoane sau a programului de lucru", a spus oficialul MAI.Totodata, au fost constatate trei infractiuni de combatere a zadarnicirii bolilor, a mentionat Dajbog.In ceea ce priveste numarul de infractiuni comise cu violenta , acestea au inregistrat o scadere, in prima zi a anului, cu 80%, fata de inceputul anului 2020."Numarul autorilor de infractiuni prinsi in flagrant este in crestere fata de anul trecut, de la 85 la 143. De asemenea, la nivel national, personalul MAI a aplicat 5.078 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1,9 milioane de lei", a subliniat reprezentantul MAI.Totodata, politistii rutieri au fost mobilizati pe drumurile pe care de obicei se inregistreaza probleme, pentru a acorda sprijin conducatorilor auto si pentru a preveni accidentele grave, fiind depistati si conducatori auto care au incalcat cu buna stiinta regulile de circulatie. Au fost retinute 225 de permise de conducere si au fost retrase 42 de certificate de inmatriculare.