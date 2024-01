Peste 50.000 de politisti in strada de Sarbatori

Peste 50.000 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera si pompieri salvatori vor actiona, pe durata Sarbatorilor de iarna, in misiuni de mentinere a ordinii publice, fluidizarea si siguranta traficului rutier, precum si pentru prevenirea si interventia in situatii de urgenta.

Totodata, in aceasta perioada, politistii romani actioneaza alaturi de omologii din Franta, Germania, Austria, Marea Britanie, Bulgaria, Suedia, Finlanda si Danemarca, in misiuni de siguranta publica, sprijin si asistenta directa in instrumentarea cauzelor de natura judiciara in care sunt implicate persoane de cetatenie romana, informeaza MAI.

Filtre pentru depistarea celor care circula fara anvelope de iarna

Peste 1.700 de politisti rutieri aflati la datorie in aceasta perioada vor continua actiunile in filtrele constituite pentru verificarea in trafic a autovehiculelor din punct de vedere al echiparii cu anvelope de iarna, lanturi sau alte dispozitive antiderapante omologate. Totodata, agentii de politie rutiera vor fi pregatiti sa intervina in eventualitatea producerii unor situatii de urgenta determinate de fenomenele meteorologice periculoase.

De asemenea, peste 11.000 de angajati din cadrul structurilor pentru situatii urgenta vor fi prezenti, cu prioritate, in zonele in care vor fi organizate manifestari publice de amploare, precum pietele publice si locurile unde se vor organiza focuri de artificii. Totodata, vor fi intensificate si finalizate actiunile preventive desfasurate de pompieri in vederea depistarii si inlaturarii starilor de pericol si a potentialelor cauze de incendiu.

Pompierii vor fi pregatiti si pentru interventia imediata in zonele in care s-ar putea inregistra situatii de urgenta, pe fondul unor eventuale fenomene meteorologice periculoase, specifice sezonului de iarna.

"La datorie se vor afla, zilnic, si peste 3.200 politisti de frontiera, pregatiti sa asigure fluenta controlului la frontiera al persoanelor si mijloacelor auto. Pentru evitarea aglomeratiei, reducerea timpilor de asteptare si realizarea unui control operativ, au fost deja luate masuri de suplimentare a personalului, urmand ca, in functie de situatie, sa fie marit si numarul arterelor de control, pe sensul de intrare sau iesire din tara.

Totodata, in zona de frontiera vor fi angrenate dispozitivele necesare care sa asigure o supraveghere sporita a frontierei de stat, in vederea combaterii migratiei ilegale, contrabandei si a altor incalcari ale regimului juridic al frontierei de stat", precizeaza MAI.

In acelasi timp, peste 5.600 de jandarmi vor patrula atat pe timp de zi, cat si de noapte, in perioada Craciunului si a Anului Nou, in zonele si pe arterele intens circulate, in locurile aglomerate - gari, autogari, discoteci, lacasuri de cult etc. -, precum si in cele in care se comercializeaza produse specifice Sarbatorilor de iarna - targuri, oboare, piete, parcuri etc.

"Ca urmare a numarului mare de turisti prezenti in statiunile montane in perioada Sarbatorilor de iarna, Jandarmeria Montana isi va intensifica actiunile specifice in aceste localitati si pe traseele turistice, angajatii acestei structuri fiind pregatiti sa intervina cu operativitate in cazul semnalarii unor situatii de urgenta", subliniaza MAI.

Prevenirea furturilor "de sezon"

Nu in ultimul rand, Politia Romana va continua sa desfasoare activitati pentru asigurarea respectarii regimului legal al detinerii, comercializarii si folosirii articolelor pirotehnice.

Totodata, cei peste 21.000 de politisti aflati la datorie in aceasta perioada vor organiza si desfasura actiuni pe linia prevenirii si combaterii furturilor din locuinte, buzunare, autoturisme ori societati comerciale.

"In acelasi timp, vor fi intensificate si actiunile in cooperare cu personalul directiilor silvice, pentru prevenirea si combaterea contraventiilor si a infractiunilor din domeniul silvic, precum sustragerea de material lemnos, furtul de brazi si braconajul cinegetic", completeaza MAI.