Peste 600.000 de petarde si artificii, confiscate la Arad (Video)

Peste 600.000 de petarde si artificii au fost confiscate, vineri dimineata, de politistii aradeni.

Materiale pirotehnice extrem de periculoase, ar fi urmat sa fie vandute in pietele din oras, iar valoarea capturii depaseste 180 de mii de lei, potrivit Adevarul.

Un aradean a achizitionat petardele din Timisoara, dar a fost oprit in trafic de politisti, inainte sa apuce sa le vanda.

Astfel de petarde si artificii se pot folosi doar de firme specializate, in spatii controlate, iar comercializarea lor in piete este considerata infractiune, spun autoritatile.

"Sunt peatarde periculoase, interzise de lege. Acestea sunt pocnitori cu trei si cu cinci focuri", a declarat purtatorul de cuvant al Serviciului Arme IPJ Arad.

"Barbatul a fost prins in baza unor informatii, iar petardele au fost aduse din Timisoara si urmau sa fie comercializate in Arad", a adaugat purtatorul de cuvant.

In Romania pot fi comercializate doar artificiile in forma de stelute, dar numai in ajun de Craciun si de Revelion.