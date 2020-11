Peste 7.000 de ordine de protectie emise in Romania in 2020. "Sunt cu 8,2% mai multe fata de primele 10 luni ale anului trecut"

Legea care reglemeteaza ordinele de protectie

"In perioada ianuarie - octombrie 2020, la nivel national, au fost emise 7.112 ordine de protectie provizorii, cu 8,2% mai multe fata de primele 10 luni ale anului trecut. Din totalul acestora, 7.016 au fost emise la solicitarea victimelor, 60 la solicitarea altor persoane, 5 la solicitarea ONG-urilor si 31 la solicitarea altor institutii abilitate in acest sens.De asemenea, au fost sesizate 402 infractiuni de nerespectare a ordinului de protectie provizoriu, in scadere cu 18,2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Totodata, in primele 10 luni ale acestui an, au fost emise, de instantele judecatoresti, 6.957 de ordine de protectie, cu 5,5% mai multe decat in perioada similara din anul 2019, 3.312 dintre acestea fiind provenite din ordine de protectie provizorii emise de politisti", a transmis Politia Romana.Politistii emit ordine de protectie provizorii, in exercitarea atributiilor de serviciu, cand constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea unei persoane sa fie puse in pericol printr-un act de violenta domestica, in scopul diminuarii acestui risc."Cea mai mare pondere in cadrul infractiunilor de violenta in familie, in primele 10 luni ale anului, o au cele de "lovirea sau alte violente" - 61,6%, urmate de "abandonul de familie" - 13,8% si "amenintarea" - 9,2%.Din punct de vedere al locului comiterii, cele mai multe infractiuni de violenta in familie (aproximativ 80% din total) au fost comise la domiciliul subiectilor.In aceasta perioada, se constata o reducere a implicarii minorilor in fapte de violenta domestica, atat in calitate de victime (-18%), dar mai ales in calitate de autori (-30%).La nivel national, numarul faptelor penale de violenta domestica sesizate in primele 10 luni ale acestui an se mentine aproximativ la acelasi nivel cu numarul infractiunilor sesizate in perioada ianuarie - octombrie 2019", mai arata politia.Pentru a veni in sprijinul victimelor, legislatia privind violenta domestica a fost modificata si completata (prin Legea nr. 174 din 13 iulie 2018), fiind reglementata modalitatea de interventie a politistilor in cazurile de violenta domestica si emiterea ordinului de protectie provizoriu de catre acestia.Astfel, la sfarsitul anului 2018, a fost aprobat si publicat in Monitorul Oficial Ordinul ministrului afacerilor interne si al ministrului muncii si justitiei sociale nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violenta domestica de catre politisti.Ordinul de protectie provizoriu se emite de catre politistii care, in exercitarea atributiilor de serviciu, constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea fizica ori libertatea unei persoane sa fie pusa in pericol printr-un act de violenta domestica, in scopul diminuarii acestui risc.Interventiile politistilor la cazurile de violenta domestica se pot realiza din oficiu sau ca urmare a sesizarilor primite prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta (112), formulate in scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unitatilor de politie de catre persoanele implicate in actele de violenta in familie, de catre persoanele care au asistat la producerea actelor de violenta sau de catre alte persoane.Citeste si: