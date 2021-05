Ingrasaminte interzise in Romania, vandute pe internet de un barbat din Magurele. Cat costa substantele neautorizate

"Luni, 11 mai, politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase au actionat pe raza localitatii Magurele, judetul Ilfov, context in care, au identificat un barbat, care comercializa prin intermediul unui site de anunturi online, doua flacoane ce contineau produse de protectia plantelor neautorizate contra sumei de 1.800 de lei", se arata intr-un comunicat al Politiei ILfov.Produsele in cauza au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor si efectuarii unei expertize fizico chimice."Politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase continua cercetarile in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de producerea livrarea sau utilizarea ingrasamintelor chimice precum si a oricaror produse de protectie a plantelor neautorizate pentru culturi destinate comercializarii.Totodata, la data de 11 mai a.c, pe raza localitatii Vidra, Judetul Ilfov, au fost verificati mai multi operatori economici, care desfasoara operatiuni cu produse de protectie a plantelor", a mai spus Politia.In urma verificarilor, au fost identificate doua societati comerciale, care aveau expuse spre vanzare mai multe produse, ce aveau termenul de valabilitate expirat.