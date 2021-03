VIDEO Petrecere intr-un apartament din Bucuresti, la care participau peste o suta de persoane, sparta de politisti

"In dimineata de 14 martie 2021, in jurul orei 03.30, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca este tulburata linistea publica, intr-un imobil situat pe raza sa teritoriala", se arata intr-un comunicat de presa.La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, iar evenimentul a fost oprit Politistii au dat 113 sanctiuni contraventionale pentru incalcari ale prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in cuantum de 226.000 lei.O alta petrecere, de data aceasta organizata intr-un restaurant din sectorul 5, a fost intrerupta de politisti. La acest eveniment participau 53 de persoane, care au primit amenzi . Si administratorul localului a fost sanctionat cu 10.000 de lei.