Petrecere cu 200 de persoane la Cluj-Napoca. Politistii au dat amenzi de peste 100.000 de lei

"La data de 24 ianuarie, in jurul orei 00,10, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta unui complex de pe raza municipiului se desfasoara o petrecere privata la care participa un numar mare de persoane.(...) In incinta complexului, politistii au identificat aproximativ 200 de persoane care participau la o petrecere, existand aparate de sonorizare special destinate organizarii unor astfel de evenimente. Pana in acest moment au fost aplicate 50 de sanctiuni contraventionale conform Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, in valoare de aproximativ 100.000 de lei", se arata intr-o informare trimisa, duminica, de IPJ Cluj.In acest caz a fost intocmit si un dosar penal. "Totodata, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fiind efectuate cercetari in vederea identificarii persoanelor care au organizat evenimentul si stabilirea tuturor imprejurarilor faptei. Recomandam tuturor cetatenilor sa respecte prevederile legale in contextul pandemiei de Covid-19. Facem precizarea ca evenimentele de tipul nunti, botezuri, mese festive sunt interzise", se mai arata in comunicat.