VIDEO Petrecere cu artificii, in Calarasi, sparta de politie. 22 de persoane au fost amendate

"La data de 11 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi s-au sesizat din oficiu cu privire la desfasurarea unui eveniment privat, pe raza comunei Frumusani, judetul Calarasi.La momentul sosirii echipajelor de politie, au fost identificate 17 persoane.De asemenea, ulterior, au mai fost identificate inca 12 persoane care au participat la eveniment anterior interventiei", a transmis politia.Totodata, in cursul serii, un barbat, in varsta de 27 ani, a folosit artificii din categoria F3 in curtea locuintei unde a avut loc evenimentul.Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "orice operatiuni cu articole pirotehnice fara drept".Pana la acest moment, au fost aplicate 22 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 55.000 de lei."Cercetarile sunt continuate pentru clarificarea tuturor imprejurarilor si pentru sanctionarea tuturor participantilor.Au intervenit politisti din cadrul Politiei Municipiului Oltenita, Politiei Orasului Budesti, luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi Reamintim cetatenilor faptul ca, in conformitate cu legislatia in vigoare, in aceasta perioada nu este permisa organizarea de evenimente private.Suntem la datorie pentru siguranta cetatenilor si vom aplica in continuare legea, in toate situatiile in care se impune luarea masurilor legale", au mai transmis politistii.