Petrecere cu 53 de persoane, sparta de politistii din Sector 6. Autoritatile au dat amenzi simbolice participantilor

"Ieri (duminica - n.r.), Sectia 21 Politie a fost sesizata prin apel 112 cu privire la un eveniment privat aflat in derulare la un restaurant din sectorul 6. Politisti impreuna cu jandarmi s-au deplasat la adresa indicata, unde au descoperit in incinta restaurantului 53 de persoane", se arata in comunicatul emis de autoritati Toti cei 53 de participanti au fost sanctionati conform Legii 55/2020 cu sanctiuni contraventionale in valoare de 28.000 de lei si indepartati din locatie, evenimentul fiind incheiat.Mai multe petreceri au fost sparte de politisti in ultimele saptamani. Printre acestea se numara si una organizata de un preot din Buzau, pentru copilul sau. La petrecere de botez participau peste o suta de persoane . Aceasta a fost intrerupta, duminica seara, 24 ianuarie, de politistii si jandarmii buzoieni.