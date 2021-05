Petrecere din Buftea, sparta de politie. 13 persoane au fost amendate

"La data data de 9 mai a.c., in jurul orelor 19:40, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul ca, intr-un imobil din Buftea se afla in desfasurare o petrecere privata, unde participa mai multe persoane.La fata locului s-au deplasat imediat politistii orasului Buftea, pentru efectuarea de activitati specifice, iar in urma verificarilor efectuate, 13 persoane au fost sanctionate contraventional conform Legii 55/2020, cu amenzi in valoare totala de 13.000 de lei si 1 sanctiune contraventionala, conform Legii 61/1991, cu amenda in valoare de 1000 de lei", a transmis IPJ Ilfov.