Petrecere privata oprita de politisti, dupa ce un tanar a sunat la 112 si a spus ca este sechestat

"Un tanar in varsta de 17 ani a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca ar fi sechestrat de 3 persoane, intr-un bar, de pe strada Dacilor, din municipiul Timisoara. In temeiul sesizarii, mai multe echipaje de politie s-au deplasat la fata locului, iar in interior a fost depistat un numar de 12 persoane. Din verificarile efectuate de catre politisti, s-a stabilit faptul ca acestia au participat la o petrecere privata", se arata intr-un comunicat de duminica seara al IPJ Timis.Toate persoanele prezente la petrecere au fost conduse la sediul Sectiei nr. 1 Politie Urbana Timisoara pentru a fi audiate.In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "lipsire de libertate".De asemenea, toate persoanele prezente la petrecerea privata au fost sanctionate contraventional, conform prevederilor Legii nr. 55/2020, cu suma de 27.500 lei.Pe numele organizatorului a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "zadarnicirea combaterii bolilor".