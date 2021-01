Petrecere cu 40 de persoane, in Braila, sparta de politie. Au fost date zeci de amenzi

La data de 27 ianuarie, in jurul orei 22.20, politistii si jandarmii din Braila s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, la un restaurant din Braila, avea loc o petrecere aniversara la care participau aproximativ 40 de persoane.Astfel, au fost aplicate 42 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 57.450 de lei, participantilor, organizatorului evenimentului si administratorului restaurantului, conform Legii nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Legii 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si Legii 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.Totodata, au fost luate masuri de intrare in legalitate, desfasurarea evenimentului fiind intrerupta.In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19.Peste 6.800 de politisti, impreuna cu jandarmi , politisti de frontiera , cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC , Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor si ai autoritatilor publice locale, au desfasurat 817 actiuni de verificare a modului in care se respecta masurile de protectie sanitara la nivel national.Au fost efectuate 63.242 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate peste 3.790 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 700.000 de lei.Citeste si: