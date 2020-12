VIDEO Petrecere intr-o berarie din Sectorul 3, sparta de politie. 17 persoane au fost amendate

Administratorul si 14 clienti au fost sanctionati."In seara de 16 decembrie 2020, in spatiul unei societati comerciale cu profil alimentatie publica, situata pe raza de competenta a Sectiei 11 Politie, au fost gasite in interior aproximativ 15 persoane, la o petrecere privata.Au fost legitimati toti participantii si sanctionati pentru incalcarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.De asemenea, a fost sanctionat si organizatorul evenimentului.Au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale, din care 16 pentru participanti si una pentru organizator, in valoare totala de 13.000 lei", a transmis Politia Capitalei.Citeste si: