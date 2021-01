VIDEO Petrecere cu 30 de persoane, sparta de politie in Bucuresti. Patronul restaurantului s-a ales cu dosar penal

In miez de noapte, la opra 00.10, o persoana care locuieste in apropierea restaurantului respectiv a sunat la politie si a anuntat ca a vazut mai multe persoane care petrec in incinta respectiva.17 amenzi au fost date participantilor, iar patronului restaurantului i s-a intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor."In data de 19.01.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 7 Politie, au identificat, in zona de competenta, o unitate de alimentatie publica in care se desfasura un eveniment privat la care participau aproximativ 30 de persoane.Au fost aplicate 17 sanctiuni contraventionale in valoare de aproximativ 6.000 de lei, pe numele organizatorului find intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.Cercetarile sunt continuate de Sectia 7 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Citeste si: