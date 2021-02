Petrecere cu 60 de persoane, in Voluntari, sparta de politie. Participantii au fost amendati

Situatia epidemiologica a judetului Ilfov

"In cursul noptii de 06/07 februarie a.c., politistii orasului Voluntari au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-un imobil din localitate se afla in desfasurare o petrecere privata , unde nu sunt respectate normele impuse de autoritati pentru limitarea raspandirii cu SARS-CoV-2.In acest context, politistii orasului Voluntari si ai Serviciului de Actiuni Speciale Ilfov s-au deplasat la imobilul respectiv, pentru efectuarea de verificari si luarea masurilor legale care se impun.Astfel, evenimentul privat a fost intrerupt de politisti, iar in urma verificarilor au fost identificate cele 60 persoane participante.Au fost aplicate participantilor la eveniment 52 de sanctiuni contraventionale conform L. 55/2020, cu amenzi in valoare de 33.000 de lei", a transmis IPJ Ilfov.De asemenea, in ultimele zile, politistii din Ilfov au facut mai multe controale pentru a vedea daca se respecta regulile anti-pandemie.Au fost verificate supermarketuri, mijloace de transport in comun, dar si alte zone aglomerate. Au fost aplicate sute de amenzi.Numai vineri, 5 februarie, 106 de politisti ilfoveni si 96 jandarmi pompieri , reprezentanti ai DSVSA, ITM, OPC si ai altor institutii au facut verificari pentru respectarea masurilor de protectie sanitara si a celor privind distantarea sociala in toate zonele aglomerate, respectiv la operatorii economici din centre comerciale, piete, targuri, terase, benzinarii si cluburi in aer liber de pe raza administrativ-teritoriala a judetului Ilfov.Astfel, au fost verificate 341 de societati comerciale de pe raza judetului Ilfov cu privire la respectarea recomandarilor/interdictiilor pe timpul starii de alerta si au fost legitimate 1.504 de persoane cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.De asemenea, au fost verificate 237 de mijloace de transport persoane, din judetul Ilfov.In contextul actiunilor din ultimele 24 de ore, au fost aplicate in total 175 de sanctiuni contraventionale cu valoare totala de de 19.500 lei, din care:-171 de sanctiuni contraventionale in temeiul Legii nr. 55/2020 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii si pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea/libera circulatie , cu amenzi in valoare de 19.500 de lei, aplicate de catre politistii IPJ Ilfov si politistii locali;-1 sanctiune contraventionale in temeiul L319/2006, cu avertisment, aplicata de Inspectoratul Teritorial de Munca Ilfov;- 3 sanctiuni contraventionale in temeiul OG 2/2001 cu avertismente, aplicate de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov.Conform datelor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Ilfov sambata, 06 februarie 2021, Prefecturii Ilfov , situatia epidemiologica inregistrata la nivelul judetului arata astfel:Numar total de teste efectuate pana in prezent: 56.299;Numar de cazuri confirmate COVID-19 pana in prezent: 29.066;Numar de persoane confirmate cu COVID-19 vindecate pana in prezent: 26.163;Numar de persoane confirmate cu COVID-19 decedate pana in prezent: 215;Numar de persoane confirmate cu COVID-19, aflate in izolare la domiciliu, la zi: 16.492;Numar de persoane confirmate cu COVID-19, aflate in izolare institutionalizata, la zi: 0;Numar de persoane aflate in carantina la domiciliu, la zi: 1.035;Numar de persoane in carantina institutionalizata, la zi: 26;Numar de persoane confirmate cu COVID-19 internate: 103;Numar de persoane confirmate cu COVID-19 internate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov: 94, dintre care 13 la ATI.Aproape 18.000 de persoane au fost vaccinate pana in prezent, in Ilfov.La nivel national, au fost efectuate 74.886 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse, se arata intr-un comunicat al IGPR.In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 7.418 sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.398.680 de lei.