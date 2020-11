VIDEO Petrecere organizata de Vincent Castellano, oprita de politie. Descinderea la fiul "regelui nightlife-ului din Romania"

"La data de 24 noiembrie in jurul orei 00:00, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectiile 6 si 7 Politie, au depistat in urma unei sesizari prin 112 la o adresa din Bucuresti, sectorul 2, unde functioneaza un salon de evenimente, un barbat care isi organiza ziua onomastica la care participau aproximativ 19 de persoane.Fata de participantii la eveniment a fost luata masura sanctionarii contraventionale cu amenzi in valoare totala de 52.000 de lei, iar pe numele organizatorului evenimentului a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de Zadarnicirea combaterii bolilor", a transmis Politia Capitalei intr-un comunicat de presa.Italianul Joshua Castellano, tatal lui Vincent este originar din Napoli si a venit in Romania in anii '90, unde a deschis mai multe restaurante, cluburi si cafenele exclusiviste precum Zerillos, Divino, Bonsai, Morgano, Le Gaga si Bamboo, acesta din urma fiind si localul care l-a facut celebru.Citeste si: