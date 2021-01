Petreceri organizate in noaptea de Revelion, "sparte" de politie. In loc de artificii, s-au ales cu amenzi

500 de lei, "taxa" pentru petrecere

Chef cu peste 20 de persoane in Bolintin Vale

In Timisoara, trecuse bine de miezul noptii, cand organizatorii unei petreceri s-au tezit cu politia la usa."In jurul orei 03.00, politistii Sectiei nr. 1, impreuna cu politistii Sectiei nr. 4 Timisoara, aflandu-se in executarea atributiilor de serviciu privind verificarea respectarii masurilor si interdictiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului Covid-19, s-au deplasat pe Bulevardul Cetatii, din municipiul Timisoara, unde se aflau, in interiorul unei societati comerciale, 16 persoane.Pentru abaterile constatate au fost aplicate sanctiuni contraventionale in baza Legii nr. 55/2020 privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, in valoare de 7.500 de lei participantilor, organizatorul evenimentului fiind sanctionat cu 2.000 de lei", a transmis Politia Romana.Si in Teleorman au fost probleme."La data de 31.12.2020, politistii din cadrul Sectiei nr. 4 Rosiori de Vede au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe raza comunei Draganesti de Vede, are loc o petrecere privata, organizata de catre persoane din localitate, intr-o societate comerciala.La fata locului, politistii au identificat 10 persoane care participau la eveniment , organizatorul fiind sanctionat contraventional pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020, cu amenda in valoare de 500 de lei, fiecare.Atat organizatorul, cat si ceilalti participanti au parasit incinta societatii, fiind indrumati sa se deplaseze la domiciliu.Va reamintim ca astfel de evenimente sunt interzise, iar participarea dumneavoastra la orice fel de reuniune de persoane, impreuna cu care nu domiciliati, va poate pune sanatatea in pericol", se arata intr-un comunicat al politiei."In cursul noptii de 31 Decembrie spre 1 Ianuarie 2021, politistii giurgiuveni impreuna cu reprezentanti ai celorlalte institutii cu atributii in domeniu, au continuat actiunile de verificare a respectarii masurilor impuse pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei Covid - 19.In acest context, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la organizarea unui eveniment privat la un local public din orasul Bolintin Vale, judetul Giurgiu.La adresa respectiva au fost identificate 23 de persoane, fata de care s-a luat masura sanctionarii contraventionale pentru incalcarea prevederilor Legii nr. 55 din 2020.Atat administratorul localului, lucratorii societatii comerciale, cat si participantii au fost sanctionati contraventional cu amenda in cuantum de 2.000 de lei, pentru participarea la evenimentul privat si pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara.Evenimentul privat a fost intrerupt, iar participantii au parasit locatia", a aratat politia.