VIDEO Petreceri de Sfantul Valentin sparte de politie. Cum au aflat fortele de ordine de chefuri

In Bucuresti, 15 tineri au fost prinsi petrecand intr-un apartament

Ilfov: 20 de tineri petreceau la un majorat din Voluntari

Bistrita-Nasaud: Petrecere de Sf. Valentin cu 100 de persoane, intrerupta de politisti

Sute de persoane amendate de politie

Unii au fost prinsi dupa ce nu s-au putut abtine si au postat pe retelele de socializare imagini de la chefuri. Altii au fost parati de vecinii pe care ii deranja muzica data prea tare."In noaptea de 12 spre 13 februarie, politisti ai Sectiei 20 Politie, au fost sesizati de tulburarea ordinii si linistii publice intr-un imobil in Sectorul 6. La fata locului politistii au constatat ca intr-un apartament are loc o petrecere privata la care participau 15 persoane.In urma interventiei evenimentul a fost oprit, toti participantii fiind sanctionati contraventional cu suma totala de 3.000 de lei pentru incalcarea prevederilor legislatiei privind luarea unor masuri privind prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid 19 precum si pentru incalcarea unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice", a transmis Politia Capitalei."In noaptea de 13 spre 14 februarie, politistii orasului Voluntari au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca, intr-un imobil din localitate se afla in desfasurare o petrecere privata, unde nu sunt respectate normele impuse de autoritati privind limitarea infectarii cu SARS-CoV-2.In cel mai scurt timp, politistii orasului Voluntari impreuna cu politisti locali si jandarmi s-au deplasat la respectivul imobil pentru verificarea aspectelor sesizate si luarea masurilor legale care se impun.Ajunse la fata locului, fortele de ordine au constatat faptul ca evenimentul privat se afla in desfasurare, in cauza fiind vorba despre 20 de tineri care sarbatoreau un majorat.Petrecerea a fost intrerupta de politisti, context in care tinerii au parasit imobilul, dar nu inainte de a fi legitimati si identificati.Pentru nerespectarea masurilor si interdictiilor prevazute de normele legale in vigoare,au fost aplicate participantilor la eveniment 14 de sanctiuni contraventionale, conform Legii 55/2020, cu amenzi in valoare de 4.250 de lei", a transmis IPJ Ilfov.Tot in Ilfov, in localitatea Stefanestii de Jos, manelistul Florin Salam a fost amendat dupa ce a cantat la o petrecere data de un lautar celebru O petrecere de Sfantul Valentin la care au participat in jur de 100 de persoane, organizata intr-un local din municipiul Bistrita, a fost intrerupta sambata seara de politisti, iar patronul a fost amendat, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres."Politistii au intrerupt o petrecere, organizata in contextul sarbatorii Sfantului Valentin, de un operator economic, intr-un local public din Bistrita. In incinta localului respectiv se aflau aproximativ 100 de persoane, iar reprezentantul agentului economic a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 2.000 de lei, conform Legii 55/2020", se mentioneaza comunicatul IPJ Bistrita Nasaud.In ultimele 24 de ore, la nivel national, angajatii Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de reprezentanti ai altor institutii au gestionat peste 1.700 de actiuni de control cu privire la modul de respectare a masurilor de protectie sanitara.Astfel, peste 16.000 politisti, jandarmi, politisti de frontiera pompieri , precum si angajati de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si reprezentanti ai autoritatilor locale au verificat peste 5.200 operatori economici si aproape 70.000 persoane.De asemenea, au fost verificate peste 9.000 obiective de interes, precum restaurante, terase sau fast food-uri, dar si aproximativ 250 de operatori transport persoane.In urma actiunilor intreprinse, echipele mixte de control au aplicat 6.176 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 1.100.000 de lei, dintre care peste 5.400 sanctiuni au vizat nerespectarea masurilor privind carantina/izolarea, nepurtarea mastii de protectie sau nerespectarea distantarii fizice, cuantumul acestora fiind de peste 800.000 lei.De asemenea, au fost aplicate aproximativ 740 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 260.000 lei, pentru nerespectarea masurilor privind organizarea ori participarea la evenimente publice sau private, organizarea programului de lucru sau a transportului de persoane ori nerespectarea restrictiilor privind deplasarea persoanelor de catre agentii economici, institutii publice sau persoane fizice.Tot in cursul zilei de ieri, personalul MAI a intocmit sase dosare penale in care sunt cercetate trei persoane, din care doua pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, fapta prevazuta de art. 352 CP.In ceea ce priveste apelurile la linia telefonica TELVERDE 0.800.800.165 au fost primite 11 apeluri, care au fost directionate pentru verificari la nivelul municipiului Bucuresti si a 4 judete.