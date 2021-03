Piata centrala din Pitesti a fost vandalizata la doar cateva ore dupa ce a fost inaugurata

"Sunt mai putin de 8 ore de la accesul liber al cetatenilor in Piata Primariei si au aparut primele acte de vandalism! Spoturi de lumina din spatiul verde au fost deja smulse. Facem apel la pitesteni sa ia atitudine impotriva celor care ne fac de ras orasul si ne produc constant pagube in spatiul public! Curand, speram, Politia Locala va reveni in subordinea Primariei de sub coordonarea Politiei Romane si va putea supraveghea si stopa cu mai multa eficienta actele iresponsabile ale persoanelor fara bun simt!", au transmis, sambata, pe Facebook , reprezentantii Primariei Pitesti, cae au postat fotografii cu rezultatele actelor de vandalism.Piata Primariei din Pitesti a fost redeschisa publicului vineri, dupa ce a fost renovata.Lucrarile de reabilitare au inceput in urma cu un an si au constat in refacerea zonei pietonale prin montarea de pavaj ornamental din dale de granit 25-25 cm, lucrarile incluzand strat de sapa semi-umeda de inalta rezistenta pentru granit, dale din beton de ciment, strat din piatra sparta, strat din balast, nisip anticapilar cu grosimea de 5 centimetri."Iluminarea este asigurata prin 26 de corpuri iluminat ambiental spatii verzi, 13 corpuri iluminat ambiental semiinaltime, 50 de corpuri iluminat incastrate, 8 corpuri iluminat arhitectural, 28 de corpuri iluminat stalpi 4 m si 18 corpuri iluminat stalpi 12 m. Stalpii de iluminat, prevazuti cu sursa de lumina - tip LED, de culoare gri, au fost relocati, iar cablurile au fost ingropate. Piata Primariei beneficiaza si de un video wall performant. Spatiile verzi, marite cu aproximativ 10 mp, vor fi intretinute de o instalatie care cuprinde 214 aspersoare cu sistem automat. In proiectul de reabilitare a Pietei Primariei a fost prevazuta si amenajarea unui grup sanitar subteran, acesta fiind dotat cu lift pentru persoane cu dizabilitati", transmiteau oficialii administratiei locale vineri, la receptia lucrarilor.La acel moment, municipalitatea facea apel la "spiritul civic" al cetatenilor "pentru pastrarea curateniei, pentru folosirea cu responsabilitate a grupului sanitar si a pubelelor pentru gunoi".