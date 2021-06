Un picior de om a fost gasit intr-o punga, in curtea Manastirii Frumoasa din Iasi

Politia a fost alertata de urgenta si a inceput o ancheta pentru a stabili cum a ajuns acolo ramasita umana si cui ii apartine.Criminalistii au facut fotografii si urmeaza sa faca expertize pentru a se stabili de cat timp este acolo piciorul de om, scrie bzi.ro."Politistii Sectiei 5 au fost sesizati de catre o persoana despre faptul ca a gasit in curtea unei manastiri oseminte posibil umane. In cauza se efectueaza verificari pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a precizat Anca Vijiac, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Iasi."Nu avem de unde sti cum a ajuns piciorul acolo. Era cumva intr-o solutie care l-a conservat. Este posibil sa fie un picior amputat ce a apartinut unei persoane care a dorit sa-l ingroape la manastire sau poate fi un picior folosit in scop didactic", a precizat o sursa din cadrul anchetei, pentru bzi.ro.Una dintre variantele vehiculate ar fi cea a unui picior amputat.