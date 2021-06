Pictorita din Iasi care a incercat sa se sinucida plonjand cu masina in lac este insarcinata

Ea este cea care a cerut divort de sotul ei, medic plastician la "Sfantul Spiridon", iar divortul a fost cerut inca de pe data de 21 ianuarie. Totusi, cele doua persoane nu s-au prezentat in fata judecatorilor la procesul stabilit pentru 28 aprilie, scrie ziarulde iasi.ro Tanara ceruse sa se stabileasca exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea domiciliului minorului si o pensie de intretinere. Procesul a fost suspendat de catre judecatori deoarece cei doi soti nu s-au prezentat la proces , asadar, sunt in continuare casatoriti.Tanara si sotul ei au impreuna un copil, iar acum ar fi insarcinata.Pe 26 iunie, pictorita a consumat o cantitate mare de alcool , s-a urcat la volan si a plonjat cu masina in lac. A fost salvata de un politist local care isi desfasura serviciul in apropiere.Politistii au descoperit ca tanara avea o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur in aerul expirat.Duminica, pe 27 iunie, femeia a fost retinuta de politisti pentru 24 de ore, fiind cercetata pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului.Ieri, 28 iunie, judecatorii au hotarat sa fie eliberata , urmand sa fie cercetata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile.