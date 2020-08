Pistoalele Beretta inmanate politistilor cu mare fast de ministrul Marcel Vela au fost inapoiate dupa ceremonie fiindca agentii nu aveau instructajul facut

SNAP: Pistoalele pe post de "mesaj"

Europol: Niciun politist nu are pistol Beretta

IGPR: Politistii au predat armele in 6 august

Inaugurari de fatada

Insa dupa ceremonie, armele au fost puse inapoi in rasteluri pentru ca politistii "dotati" de ministrul Vela nu aveau facut instructajul care sa le permita folosirea armelor, scrie adevarul.ro "Astazi este un moment extrem de important. Nu as spune istoric, dar extrem de important. Din anii '70, Politia din Romania foloseste tehnica depasita, pe care dumneavoastra o folositi in conditii improprii. Aceasta tehnica noua, pe care dumneavoastra astazi ati primit-o este un inceput. Toti colegii dumneavoastra vor fi dotati cu armament de ultima generatie. In sfarsit, in Politia Romana are loc o normalizare", a declarat ministrul Marcel Vela, cu ocazia ceremoniei de inmanare a primelor 100 de pistoale."In cadrul ceremoniei de astazi vom distribui primele pistoale. Primele 5.000 de pistoale au fost deja receptionate si vor fi distribuite dupa reinstruirea pe linia folosirii acestui tip nou de armament", declara, la randul sau, seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, la ceremonia din 29 iulie.Conform Adevarul, dupa ceremonia festiva cu ocazia careia au fost inmanate primele 100 de arme politistii beneficiari au fost nevoiti sa le predea, urmand sa le primeasca efectiv si sa le poata folosi doar dupa ce este urmata procedura legala, care presupune instructajul de utilizare, inclusiv trageri in poligon.Sursa citata a mai declarat ca din cele 10.000 de pistoale Beretta intrate in stocul Politiei Romane, pana in 10 august 2020 au fost predate efectiv politistilor din strada doar 93 de pistoale noi."Le-o fi dat ca sa dea ministrul un << mesaj >> ca pistoalele politistilor vor fi schimbate. Nu am intrat in bucataria lor", a declarat presedintele SNAP, potrivit caruia Politia Romana a inceput, de luni 10 august, sa distribuie primele pistoale catre Politia Capitalei si IPJ Ilfov, urmand ca in perioada urmatoare sa primeasca noile arme si alte Inspectorate de Politie Judetene din tara, spune Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), Iulian Surugiu.Presedintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a explicat ca la data de 11 august, niciunul dintre politistii care au primit festiv pistoale Beretta nu au primit efectiv arma. Andreica a declarat ca unul dintre politistii prezenti la ceremonie i-a marturisit ca povestea cu inmanarea pistoalelelor este ca pescuitul sportiv: le-au vazut, au pus mana pe ele, si-au facut o fotografie cu ele, le-au pupat si le-au dat inapoi."Aceasta achizitie este deosebit de importanta si era absolut necesara. In privinta ceremoniei de inmanare, la finalul festivitatii pistoalele au fost luate inapoi de catre organizatori, iar in acest moment (n.r. 11 august) niciun politist nu are asupra sa, in serviciu, pistol Beretta. Asta pentru ca, fiind vorba de un armament nou, e nevoie de o pregatire teoretica si practica. In aceste conditii, la momentul de fata nu avem niciun politist care sa aiba asupra sa modelul Beretta ca sa il putem vedea si noi pe strada la unul dintre politisti", a declarat Cosmin Andreica pentru "Adevarul".Purtatorul de cuvant al IGPR, comisarul Georgian Dragan, a aratat ca politistii carora li s-au inmanat noile arme cu ocazia ceremoniei festive din 29 iulie nu au putut folosi armele dupa festivitate, neavand realizat instructajul obligatoriu."Cu ocazia ceremoniei festive au fost repartizate primele 100 de pistoale politistilor din Capitala. Ulterior, pentru ca toti politistii trebuie instruiti, a fost efectuat instructajul. Au fost facute trageri, s-au intocmit documentele de gestiune. Politistii (n.red. - care au participat la ceremonie) cu exceptia a cinci sau sase colegi care sunt in concediu, au primit noile pistoale in data de 6 august si acum le au asupra lor. Aceasta este procedura la nivel national. Toate unitatile care primesc pistoalele trebuie sa faca aceste instruiri cu politistii", a declarat purtatorul de cuvant al IGPR.Potrivit oficialului IGPR, Georgian Dragan, armele predate politistilor la ceremonia din 29 iulie erau in posesia acestora, dar au fost tinute in rastel, neputand fi folosite efectiv pana dupa instructaj si preluarea oficiala care a avut loc in 6 august.Festivitatea de predare a noilor pistoale Beretta, fara ca armele sa poata fi si folosite, nu este prima de acest fel.In octombrie 2019, fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea inaugura Clinica de Mari Arsi din Iasi, fara ca unitatea sa poata fi data in folosinta.O alta inaugurare de fatada este SPA-ul din Lugoj, o investitie de peste un milion de euro. Finalizat in mare parte in 2016, bazinul acoperit a fost inaugurat, cu mare fast, in luna mai a acelui an.La mai mult de trei ani de la inaugurarea fastuoasa organizata de primarul Boldea, SPA-ul inca nu a fost dat in folosinta, recent fiind aprobata o alocare de 100.000 de euro pentru ca SPA-ul sa poata fi, totusi, folosit.Tot o inaugurare de fatada a avut loc in luna mai a anului trecut, la lucrarile pentru lotul al doilea al drumului expres Craiova - Pitesti.Dupa plecarea liderului social- democrat de la acea vreme Liviu Dragnea si a ministrului Razvan Cuc , utilajele au fost mutate la o alta taiere de panglica.A doua zi, la locul inaugurarii santierul era parasit, la fata locului putand fi vazuta doar o bordura de beton turnata in ziua inaugurarii.Citeste si: