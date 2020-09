Poate sau nu Eduard Miritescu, inspectorul sef interimar al Politiei Romane, sa revoce ordinul de detasare al lui Radu Gavris?

Poate seful interimar al Politiei Romane sa revoce ordinul de detasare al lui Radu Gavris?

Cine este seful interimar al Politiei Romane

Detasarea, semnata de fostul sef al IGPR, Liviu Vasilescu, este pentru o perioada de sase luni, iar Gavris ar urma sa aiba atributii pe linie de investigatii criminale.Decizia a fost anuntata pe data de 1 septembrie, dupa ce fostul sef al Politiei Romane, Liviu Vasilescu, si-a anuntat depunerea mandatului . Insa Radu Gavris a declarat la Europa Fm ca a aflat din presa despre mutarea sa.Detasarea fostului sef al Serviciului Omoruri al Politiei Capitalei vine dupa scandalul imaginilor de la intalnirea sefilor din Politie cu liderii clanului Duduianu , cu o zi inainte de inmormantarea interlopului Florin Mototolea, zis Emi Pian. Acesta a fost ucis in dimineata zilei de 4 august dupa o rafuiala iscata de la o partida de barbut jucata intr-o curte din cartierul bucurestean Giulesti.In timp ce Gavris este mutat la Harghita, la Politia Capitalei este in curs o ancheta a Corpului de Control al Ministerului de Interne care verifica daca informatiile transmise de politistii din cadrul Serviciului Grupari Violente, conform carora nu ar fi fost lasati de sefi sa isi faca treaba, sunt reale.Imediat dupa anuntul facut de Politia Romana cu privire la detasarea lui Radu Gavris, au aparut in spatiul public informatii conform carora decizia inspectorului general ar fi fost luata, de fapt, din razbunare.Insa motivele reale ale acestei detasari nu au fost facute publice.Surse din Politie au spus pentru Ziare.com ca Eduard Miritescu, actual inspector interimar al IGPR, ar putea revoca ordinul de detasare, insa pentru acest fapt ar trebui sa existe motive intemeiate. Altfel, dupa cele sase luni de detasare, Radu Gavris ar putea sa refuze prelungirea perioadei, daca i se va propune acest lucu.Si seful Sindicatului politistilor Europol spune ca Gavris ar putea fi intors din drum."Ar putea sa inceteze detasarea in orice moment, actualul sef al Politiei Romane ar putea decide. Noi nu avem acces la nota de fundamentare a acestei decizii (de detasare a lui Radu Gavris - n.r). Decizia este insa legala", a explicat Cosmin Andreica, seful Sindicatului Europol, pentru Ziare.com."Este clar ca vorbim despre o rafuiala, o reglare de conturi. Nu cred ca exista o situatie operativa a acestui judet care sa necesite prezenta domnului Gavris. Este unul dintre cele mai putin afectate de omoruri, de cazuri cu autor necunoscut. Nu stim ce va face domnul Gavris la Harghita. Sunt multe alte judete unde ar fi fost necesara prezenta domnului Gavris", a mai spus Cosmin Andreica.Centrul de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane a transmis, la 1 septembrie 2020, ca " prin dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, comisarul-sef de politie Gavris Radu Emilian, prim-adjunct al directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost detasat sa indeplineasca atributiile functiei de adjunct al inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean Harghita, pe o perioada de 6 luni. Atributiile sale in cadrul unitatii teritoriale vor fi pe linie de investigatii criminale".Eduard Miritescu a fost numit la comanda IPJ Prahova ca interimar , in februarie 2016, functie pe care a preluat-o efectiv, prin concurs, in cursul lunii decembrie a aceluiasi an.In anul 2018, ministrul de Interne Carmen Dan ii cerea lui Gavris "sa faca un pas in spate", pentru ca s-a opus public modificarii Codului de Procedura Penala.Iata aici declaratiile care au starnit reactia ministrului Dan: Seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, despre modificarea Codurilor Penale: Vom avea pedofili si criminali in serie Cateva luni mai tarziu, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, accerpta sa fie adjunctul sefului Politiei Capitalei , Mihai Marius Voicu.Citete si: