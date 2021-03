Sefii Politiei Bacau, demisi dupa masacrul de la Onesti, mai mult promovati decat sanctionati

Ce se intampla cu fostii sefi

Acestia sunt chestorul de politie Vasile Oprisan, seful IPJ Bacau, comisar sef Adrian Claudiu Tuluc, adjunctul imputernicit al IPJ Bacau, comisar sef Cristinel Andries, seful Politiei Onesti, si adjunctul Iuri Meresan, tot comisar sef. Ei sunt invinuiti ca au minimalizat evenimentul si nu au actionat corespunzator."Conducerea IPJ Bacau nu a valorificat in intregime toate datele si nu a informat esalonul superior pentru a se aloca resurse multiple. Politia municipiului Onesti a ignorat trecutul autorului prin prisma comportamentului din societate iar reclamatiile/ amenintarile pe care agrsorul le-a formulat in trecut nu au fost documentate corespunzator", spunea ministrul Lucian Bode , care a facut publice concluziile preliminare dupa tragedia de la Onesti.In locul chestorului Oprisan, la conducerea IPJ Bacau a fost adus comisar sef de politie Toader Buliga , care din luna august 2020 si pana in prezent a ocupat functia de director general adjunct in cadrul Directiei Generale Management Resurse Umane din M.A.I. Acesta va fi ajutat de comisarul sef Dragos Constantin Balau, numit adjunct al sefului IPJ Bacau.Desi au fost inlocuiti din functii, fostii sefi sunt in continuare pe cai mari. Astfel, chestorul Vasile Oprisan va merge la Bucuresti, pentru functia de consilier in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, iar comisarul sef Adrian Claudiu Tuluc va reveni in functia de sef al Politiei Municipiului Bacau, pe care a detinut-o inainte de a fi numit imputernicitul lui Oprisan si unde este titular cu concurs.Din informatiile noastre, ambii sefi au intrat subit in concediu. In ciuda insistentelor noastre, purtatorul de cuvant al IGPR nu a binevoit sa ne dea mai multe amanunte despre situatia celor doi, desi ne-a promis solemn acest lucru. Surse din Politia Bacau ne-au declarat ca chestorul Vasile Oprisan, in varsta de 59 de ani, are grad de general si prin urmare nu poate detine o functie mai mica decat cea de inspector sef al unui inspectorat judetean de politie, oricare ar fi el.De aici si promovarea sa la Bucuresti. In urma cu doi ani, Oprisan s-a aflat in centrul unei scandal imens, dupa ce a facut o serie de declaratii considerate revoltatoare, in timpul unui interviu dat la postul de radio Mesagerul FM, practic o insulta la adresa femeile batute de soti. Vasile Oprisan a spus ca "femeile care primesc o palma din partea sotilor exagereaza atunci cand suna la 112 si nu ar trebui sa-i deranjeze pe politisti in miez de noapte, deoarece pot astepta si pana dimineata".In urma acestei declaratii, seful Politiei Romane a decis sa trimita Corpul de Control la IPJ Bacau, pentru verificari. Desi societatea civila a cerut demisia lui din functie, ulterior Oprisan a regretat cele afirmate si si-a cerut scuze public, fiind iertat de sefii ierarhici de la Bucuresti.Cat despre sefia Politiei Onesti, aceasta este in prezent decapitata si nu au fost inca numiti alti ofiteri la comanda.