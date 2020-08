Politia a amendat familia interlopului Florin Mototolea pentru incalcarea regulilor anti-COVID-19

In imaginile facute publice pe retelele sociale se poate observa cum sute de oameni s-au ingramadit, fara sa poarte masti sau sa respecte distantarea sociala, pentru a ajunge la sicriului interlopului Florin Mototolea, depus in curtea vilei familiei din cartierul Rahova, in Sectorul 5 din Bucuresti.Oficialii Politiei au anuntat ca au aplicat familiei Mototolea amenzi totale in valoare de 14.000 de lei pentru incalcarea normelor sanitare.