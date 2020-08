Politia a confiscat peste 23 de kilograme de icre negre de la trei barbati din Mehedinti. Valoarea capturii se ridica la 50.000 de euro

Potrivit politiei, cei trei barbati, cu varste cuprinse intre 41 si 46 de ani, toti din judetul Mehedinti ofereau spre vanzare subproduse din sturion (caviar), altor trei barbati, cu varste cuprinse intre 51 si 55 de ani, din judetul Galati.Oamenii legii i-au lasat sa incheie tranzactia apoi le-au confiscat marfa. Totul s-a petrecut in judetul Arges. Au gasit in total 23.6 de kilograme de icre negre (caviar). Acestea erau transportate in 40 de borcane din sticla. Subprodusele din sturion au o valoare de piata de aproximativ 50.000 de euro.Produsele au fost ridicate in vederea expertizarii, iar autoturismul a fost ridicat in vederea confiscarii.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane.Citeste si: