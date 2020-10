Politia Capitalei dat amenzi de 600.000 de lei, in ultimele trei zile, pentru nerespectarea masurilor anti-Covid

"Cu sprijinul Jandarmeriei, Politiei Locale, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Agentiei Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directiei de Sanatate Publica, Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Inspectoratului Teritorial de Munca, au fost verificate peste 5.520 de obiective: piete agroalimentare, targuri, complexuri comerciale, mari magazine, dar si magazine de cartier, terase, mijloace de transport in comun", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Potrivit sursei citate, au fost legitimate mai mult de 7.620 de persoane si au fost efectuate controale in 2.770 de mijloace de transport in comun, de suprafata, dar si de subteran.Politistii aflati in teren au revenit cu recomandari privind portul mastii de protectie si pentru pastrarea distantarii fizice.Actiunile de verificare vor continua. "Facem apel la toti cetatenii sa respecte masurile de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID-19, sa poarte masca de protectie, sa pastreze distantarea fizica si sa respecte normele sanitare. Pe fondul cresterii numarului de cazuri, trebuie sa fim constienti de datoria pe care o avem toti fata de cei din jurul nostru, fata de familiile noastre, fata de toti membri comunitatii", transmite DGPMB.Citeste si: