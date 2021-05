Soferii autobuzelor si microbuzelor de transport public de persoane, opriti in trafic de politie. Ce ilegalitati au fost descoperite

In cadrul actiunii, politistii au verificat 4.241 de autovehicule si au constatat 5 infractiuni la regimul circulatiei, dintre care 3 pentru consumul de bauturi alcoolice si 2 alte infractiuni.De asemenea, politistii au aplicat 1.195 de sanctiuni contraventionale, dintre care 20 la O.G. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, 113 pentru incalcarile prevazute de H.G. 69/2012, 145 pentru incalcarea Legii nr. 55/2020, 790 pentru incalcarea O.U.G. 195/2002 si 127 pentru alte acte normative.Totodata, politistii au retinut 27 de permise de conducere si 49 de certificate de inmatriculare.In plus, a fost dispusa imobilizarea autovehiculului in 9 cazuri si a fost suspendat dreptul de utilizare pentru 7 autovehicule.