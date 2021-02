Controalele politiei dupa decizia de prelungire a starii de alerta. Au fost date peste 5.000 de amenzi, cele mai multe, pentru nepurtarea mastii de protectie

Sute de amenzi la restaurante din Ilfov

Conform unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, in ultimele 24 de ore, au fost verificate aproximativ 72.000 de persoane, dar si cateva mii de operatori economici si sute de microbuze si autobuze."Principalele abateri constatate au fost nerespectarea masurilor privind carantina sau izolarea si incalcarea normelor de protectie individuala, aproape 5.000 amenzi fiind aplicate pentru nepurtarea mastii de protectie", a transmis MAI.In urma verificarilor efectuate, personalul MAI a intocmit patru dosare penale, in care sunt cercetate sase persoane, pentru zadarnicirea combaterii bolilor.In Romania a fost prelungita starea de alerta , astfel ca o serie de masuri raman in vigoare. Insa multi patroni de restaurante si firme de evenimente din Ilfov par ca uita regulile anti-pandemie. Politia i-a amendat.Peste 200 de politisti, jandamri, politisti locali, dar si inspectori ITM, DSV si DSP si ai altor institutii au facut controale in cluburi , terase, restaurante, scoli, autobuze si in alte zone aglomerate."In urma actiunilor de control, au fost verificate 351 de societati comerciale de pe raza judetului Ilfov cu privire la respectarea recomandarilor/interdictiilor pe timpul starii de alerta si au fost legitimate 1.153 de persoane cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse.De asemenea, au fost verificate 215 de mijloace de transport persoane, din judetul Ilfov.In contextul actiunilor din ultimele 24 de ore, au fost aplicate in total 289 de sanctiuni contraventionale cu valoare totala de de 39.500 lei", a transmis IPJ Ilfov.Cele mai multe amenzi (271) au fost date pentru "nerespectarea masurilor de protectie individuala, pentru organizarea de activitati in spatiul public/privat/inchis pentru care au fost instituite interdictii/restrictii si pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea /libera circulatie ".Totodata, pentru ca abia a inceput scoala si deja au aparut cazuri de infectii cu noul coronavirus in unitatile de invatamant , politistii au discutat cu directorii unitatilor de invatamant despre: asigurarea pazei in unitatile de invatamant, despre accesul elevilor, despre purtatul mastilor atat de catre elevi cat si de cadrele didactice si reguli de preventie COVID.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in Romania au fost confirmate 755.126 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus