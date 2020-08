Politia deschide o ancheta in cazul pilotului Alex Filip, lovit intentionat cu masina. Se fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa

Cum s-a produs accidentul

"In prezent, politistii din Buftea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, urmarirea penala fiind efectuata in sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea", a transmis IPJ Ilfov.Soferul a fost prins inca din ziua accidentului."La data de 18 august, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov au fost sesizati despre producerea unui accident rutier in satul Tamasi, din comuna Corbeanca, judetul Ilfov, in urma caruia a fost ranit un biciclist.Politistii orasului Buftea s-au deplasat imediat la fata locului, unde au desfasurat activitatile specifice din competenta, iar din primele cercetari a rezultat faptul ca la data de 18 august, in jurul orelor 17: 25 un barbat, in varsta de 32 de ani, a condus un autoturism pe soseaua Unirii din comuna Corbeanca, din directia DN1 A catre Buftea, iar cand a ajuns in dreptul unui imobil din datul Tamasi, ar fi efectuat manevra de depasire a unui biciclist, care circula in acelasi sens, fara a pastra distanta laterala, acrosandu-l.In urma impactului a rezultat ranirea usoara a biciclistului, un barbat in varsta de 41 de ani, care a fost preluat de catre un echipaj medical si transportat la unitate spitaliceasca din Bucuresti.Atat conducatorul auto cat si biciclistul au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri", a mai transmis Politia.Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.Alex Filip le-a facut publice pe pagina sa de Facebook Citeste si: