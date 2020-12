VIDEO Politia a deschis o ancheta de mita electorala in Sibiu: Pachete cu rechizite si dulciuri, pentru voturi

"Politistii din cadrul Politiei Municipiului Medias s-au deplasat la fata locului unde au identificat trei persoane care, in cursul acestei zile, primisera de la doi barbati pachete continand dulciuri si rechizite", informeaza un comunicat al Inspectoratului Politiei Judetene ( IPJ ) Sibiu transmis, sambata.In cauza s-au intocmit actele premergatoare efectuarii de cercetari penale in rem privind savarsirea infractiunii de corupere a alegatorilor, in conformitate cu prevederile articolului 386 aliniatul 1 din Codul penal."In continuare, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Medias, politistii medieseni desfasoara cercetari in vederea stabilirii situatiei de fapt si aplicarii masurilor legale in consecinta", arata sursa citata.