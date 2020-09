Politia a descins la un adapost de caini fara stapan din Sfantu Gheorghe care nu avea aviz DSVSA. Administratorii au fost amendati cu 40.000 de lei

Controlul a avut loc joi, 3 septembrie 2020. Administratorii adapostulului pentru caini fara stapan au posibilitatea sa achite doar 10.000 de lei in 15 zile."Politistii din cadrul I.P.J. Covasna - Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, impreuna cu specialisti din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Covasna, au efectuat un control la un adapost pentru caini fara stapan amplasat in extravilanul municipiului Sfantu Gheorghe, administrat de catre o asociatie pentru caini fara stapani.In urma verificarilor efectuate, s-a constatat faptul ca adapostul in cauza functiona fara indeplinirea conditiilor legale inca din anul 2017, nefiind inregistrat la D.S.V.S.A. Covasna.In cadrul adapostului au fost identificati un numar total de 116 de caini de diferite rase.Politistii au aplicat trei sanctiuni contraventionale in valoare totala de 40.000 de lei.Totodata, reprezentantii D.S.V.S.A. Covasna au dispus interzicerea primirii de noi exemplare in adapostul respectiv si transportarea exemplarelor existente in termen de 30 de zile catre alte adaposturi autorizate", se arata intr-un comunicat de presa transmis vineri de IPJ Covasna, potrivit Covasnamedia Coordonatoarea asociatiei AMY, Pora Kinga spune ca amenda va fi achitata in 15 zile, cu ajutorul unei organizatii din strainatate cu care colaboreaza frecvent in ajutorul animalelor abandonate si ca acum prioritar este ca animalele care s-au aflat in grija lor sa isi gaseasca locuri unde sa fie ingrijite pana se va construi un nou adapost, cu acte in regula, astfel incat cainii sa nu ajunga sa fie eutanasiati sau din nou pe strazi.Citeste si: