Politia a intrat in forta in gruparile de infractori. Aproape 200 de perchezitii, intr-o saptamana. Zeci de persoane au fost arestate

Sute de perchezitii la nivel national

"Saptamana trecuta au fost prinsi in flagrant 906 autori de infractiuni . In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, in aceasta perioada, au fost retinute 254 de persoane si arestate peste 130. De asemenea, au fost depistate 109 persoane urmarite national si opt persoane urmarite international", a declarat Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, luni 17 august 2020.Conform raportului Ministerului de Interne, saptamana trecuta, la nivel national au fost organizate 31 de actiuni operative de amploare, in cadrul carora au fost efectuate aproape 200 de perchezitii la membrii unor grupari infractionale."In urma acestor activitati, 24 de persoane au fost retinute, 38 au fost arestate preventiv, iar alte 22 sunt cercetate sub control judiciar.De asemenea, au fost ridicate, pentru continuarea cercetarilor si stabilirea legalitatii provenientei si detinerii, Sapte arme letale si 30 neletale.In cadrul activitatilor structurilor de aplicare a legii, au fost constatate peste 64 de mii de contraventii, valoarea amenzilor aplicate fiind de 25 de milioane de lei, iar a bunurilor confiscate de peste 790 de mii de lei", a transmis reprezentanta MAI.Vineri, doi infractori periculosi au fost extradati in SUA "Tot vineri, ministrul afacerilor interne a dispus un control la Politia Capitalei pentru a verifica cele sesizate in spatiul public de seful Serviciului Grupari Infractionale Violente . Ministrul Ion Marcel Vela a atras atentia ca NU va tolera imixtiuni in activitatea structurilor de politie si va lua masuri dure impotriva oricaror derapaje", mai arata MAI.