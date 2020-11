Politia a recurs la gaze lacrimogene si tunuri cu apa pentru a dispersa o manifestatie de comemorare in Grecia

In pofida interdictiei privind mitingurile, circa 1500 de persoane - potrivit politiei -, simpatizanti ai stangii, s-au adunat dupa amiaza in centrul Atenei, unde fusese desfasurat deja un dispozitiv important de forte de ordine. Majoritatea participantilor la protest purtau masti, a constatat un fotograf de la France Presse.Surse din politie au explicat pentru ANA ca au avut loc ciocniri intre fortele de ordine si un grup de persoane care doreau sa ia parte la manifestatie.Potrivit politiei, un deputat comunist a fost ranit in cursul ciocnirilor si circa 100 de manifestanti au fost retinuti.Secretarul general al Partidului Comunist (KKE), Dimitris Koutsoubas, aflat la manifestatie, a reclamat faptul ca "politistii, care nu respectau masurile elementare de protectie, s-au luat de un deputat al partidului".La randul sau, Alexis Charitsis, purtatorul de cuvant al principalului partid de opozitie, Syriza, a denuntat de la tribuna parlamentului violenta politiei. "Politia a atacat in mod provocator o adunare pasnica. Cerem eliberarea tuturor persoanelor arestate", a spus el.Alte manifestatii care s-au desfasurat in alte locuri din capitala greaca, si la care s-au purtat de asemenea masti si s-a pastrat distanta, s-au derulat fara incidente, iar seara atmosfera in oras era calma si traficul fusese reluat, statiile de metrou ramanand insa inchise.Grecii comemoreaza in fiecare an revolta din 1973 a studentilor de la Politehnica impotriva juntei instalate la putere in 1967 si care a zdrobit miscarea de contestare, cu pretul vietii a cel putin 24 de studenti. Regimul coloneilor a cazut cateva luni mai tarziu, in aprilie 1974.CITESTE SI Dupa 35 de ani de la moartea disidentului Gheorghe Ursu, SRI "spera ca justitia va stabili adevarul" si "condamna explicit", in premiera dupa Revolutie, crimele Securitatii