Petreceri de logodna din Buzau, sparte politie. Zeci de persoane au fost amendate

"In cadrul unor actiuni organizate pe raza municipiului Ramnicu Sarat si a sectiilor de Politie arondate, politistii au constatat, miercuri, doua evenimente private in desfasurare in Ramnicelu. La momentul controlului, la domiciliile organizatorilor, doi localnici in varsta de 36, respectiv 44 de ani, erau in desfasurare doua evenimente (logodna), la care participau aproximativ 20 de persoane.Politistii au intrerupt evenimentele private, au adus la cunostinta celor doi organizatori prevederile legale si le-au pus in vedere acestora sa se conformeze de indata normelor impuse in contextul pandemiei de COVID-19. In consecinta, s-a luat masura sanctionarii contraventionale a organizatorilor si participantilor", informeaza joi IPJ Buzau.Potrivit sursei citate, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 31.000 de lei, iar evenimentele au fost intrerupte si toti participantii au parasit locatiile in care se desfasurau petrecerile.